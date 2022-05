ACER Predator Helios 300 SpatialLabs Edition: il nuovo laptop di fascia estrema con schermo 3D stereoscopico

Con la consueta conferenza globale, ACER ha annunciato una serie di prodotti tra cui due monitor portatili ACER SpatialLabs View con 3D stereoscopico, la stessa tecnologia che rende speciale l'ACER Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Il potente laptop, aggiornato come i nuovi ACER Predator Triton 300 con i nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione, monta infatti uno schermo in grado di riprodurre l'effetto tridimensionale senza bisogno di occhiali. Il tutto, come nel caso dei monitor, condito con tecnologia EyeTracking per interagire direttamente con i modelli tridimensionali. Guarda quindi anche ai creator, pur puntando anche sull'effetto 3D con i videogiochi.

Non a caso la presentazione ha dedicato uno spazio al brand Xbox e nello specifico Forza Horizon 5, a quanto pare da mascella a terra con l'effetto tridimensionale, grazie al software SpatialLabs TrueGame. Resta ovviamente da vedere la presa di una tecnologia che già in passato non ha ottenuto i risultati desiderati, ma la possibilità di godere di una maggiore immersività senza bisogno di vestire un paio di ingombranti occhiali è senza dubbio interessante anche se resta qualche dubbio vista la mancata menzione di refresh e tempi di risposta.

Lo schermo 3D dell' ACER Predator Helios 300 SpatialLabs Edition con webcam EyeTracking che permette di interagire direttamente con gli oggetti tridimensionali

Per il resto i vantaggi sono tutti per i creator, in un momento in cui la modellazione tridimensionale sta diventando ancora più rilevante in vista di mondi virtuali e giochi che presto potrebbero compiere una svolta netta verso il realismo assoluto o quasi. Il tutto in risoluzione 1920x2160 grazie allo schermo 4K da 15.6 pollici a cristalli liquidi con lenti lenticolari.

Tanto lusso, però, ha un prezzo e questo prezzo parte da ben 3299 euro per il modello base, non certo equipaggiato con la NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop che rappresenta l'opzione di punta per la GPU. Ci aspettiamo quindi cifre ben superiori ai 4000 euro per i modelli meglio equipaggiati di un laptop di fascia enthusiast che può montare fino all'Intel Core i9-12900H, fino a 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz, fino a 2 TB di storage PCIe 4.0 in RAID 0.

Scheda tecnica ACER Predator Helios 300 SpatialLabs Edition