PS5, dentro Avatar e fuori Call of Duty: non rientra più fra gli accordi promozionali

Sony ha annunciato gli attuali accordi promozionali per i giochi PS5, che vedono l'arrivo di un brand importante come quello di Avatar: Frontiers of Pandora ma al contempo l'addio di Call of Duty.

Si chiude dunque un'era, visto che il franchise di Activision rientrava fra le collaborazioni di PlayStation fin dai tempi dell'E3 2015 e di Call of Duty: Black Ops 3, e possiamo solo immaginare che la serie tornerà fra le braccia di Xbox.

Detto questo, Avatar potrebbe porsi come un sostituto eccellente laddove sia il film di James Cameron che il tie-in firmato Ubisoft dovessero riscuotere il successo previsto: non è detto che accada, ma ci sono buone probabilità.

PS5, gli attuali accordi promozionali

Gli altri accordi promozionali riguardano chiaraamente Deathloop e Ghostwire: Tokyo, attualmente disponibili in esclusiva console su PlayStation 5, ma anche la versione next-gen di Grand Theft Auto V e Genshin Impact.

Ci sono inoltre FIFA (immaginiamo l'edizione 2023, ancora in mano a EA), Hogwarts Legacy, Forspoken, NBA 2K e Final Fantasy 16: un catalogo tutt'altro che povero o di scarsa rilevanza, insomma.