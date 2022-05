Eternal Threads, la recensione di un puzzle game in prima persona in cui si manipola il tempo

Immaginate di poter manipolare il tempo grazie a una tecnologia avanzatissima, ma di avere dei limiti precisi da rispettare, per non creare dei paradossi che avrebbe conseguenze distruttive per l'intero universo (ma senza esagerare). Questa, più o meno, è l'idea che fa da sfondo al titolo di Cosmonaut Studios , un puzzle game in prima persona in cui si deve cambiare il corso di uno specifico evento senza causare disastri spazio temporali. Varrà la pena di farlo? Per scoprirlo non vi resta che leggere la recensione di Eternal Threads , fortunatamente presente in una sola linea temporale.

Gameplay

In Eternal Threads si passa molto tempo a riguardare gli eventi riportati sulla linea temporale

Durante il tutorial di Eternal Threads, abbiamo avuto una strana impressione che non siamo riusciti a scrollarci di dosso per l'intero gioco, quella di trovarci di fronte a una specie di editor video, ossia a un gioco concepito come tale. Ma andiamo con ordine. Siamo nei panni di un agente operativo inviato nell'Inghilterra del nord, in una casa dove nel maggio del 2015 sei persone sono morte in un incendio. Il nostro scopo è quello di salvarle, ma seguendo alcune regole. In particolare non ci è permesso di evitare lo scoppio dell'incendio, andando ad agire sulla causa che l'ha scatenato. Ciò che dobbiamo fare invece, è esaminare la linea temporale degli eventi avvenuti nei sette giorni precedenti al fatto, e manipolarli per salvare la vita alle sei vittime. Per esaminare gli eventi intendiamo proprio vederli accadere nella realtà, come fossero delle clip su cui possiamo agire forzando determinati comportamenti dei sei, con scelte fatte in altri eventi o negli eventi stessi. Per farlo abbiamo a disposizione uno strumento potentissimo, che proietta gli eventi negli ambienti in cui sono accaduti, consentendoci di studiarli.

Il bello è che possiamo vederli nell'ordine che vogliamo, perché abbiamo a disposizione da subito l'intera linea temporale. Già da questa breve descrizione avrete capito come mai abbiamo parlato di avere avuto la sensazione di giocare con una specie di editor video, in cui non potevamo cambiare l'ordine delle sequenze, ma le sequenze stesse.

Qui emerge prepotente la natura da puzzle game di Eternal Threads. Andarsene in giro per la casa a guardare le varie scene ci permette di ragionare sulle stesse, per cercare di capire dove e come andare a manipolarle. Alla fine tutto deve tornare, altrimenti abbiamo fallito la nostra missione. A complicare le cose ci pensa anche l'esplorazione. Andarsene in giro per la grossa casa alla ricerca d'indizi è infatti essenziale per capire certi eventi e agire di conseguenza.

Esaminare oggetti può dare suggerimenti sulle scelte da compiere

Ad esempio si possono leggere i messaggi su di uno smartphone abbandonato o si possono osservare gli oggetti nelle stanze dei sei, che danno dei suggerimenti su come portarli a comportarsi nei modi voluti. Comunque sia, l'osservazione degli eventi rimane la parte essenziale del gioco, quella su cui si spende più tempo e che, in ultima istanza, è più curata a livello di meccaniche. Del resto è l'elemento più affascinante dell'intero gameplay, quello che lo giustifica e lo rende a suo originale.

Buona parte del gioco si svolge quindi studiando la linea temporale, di cui ogni nodo dà informazioni essenziali, come i personaggi coinvolti e il fatto che sia la prima volta o meno che lo guardiamo. Presto entreremo in contatto anche con la linea dell'influenza, ossia con un'informazione grafica che ci fa capire quando l'evento manipolato avrà peso sugli eventi futuri, anch'essa vitale per l'indagine.