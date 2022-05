The Last of Us Remake: "continuo a sentire che uscirà quest'anno", afferma Jeff Grubb

The Last of Us Remake non è ancora stato annunciato, ma tutti ne parlano. Ora, pare che il gioco sia destinato a uscire già quest'anno, nel 2022. L'informazione arriva dalle voci di corridoio sentite da Jeff Grubb.

Nel video che trovate qui sotto, precisamente al minutaggio 40:58, Jeff Grubb afferma: "Continuo a sentire che uscirà quest'anno, nel periodo natalizio". Il noto giornalista e leaker afferma in altre parole che più volte ha udito voci di corridoio che indicano che The Last of Us Remake sarà pubblicato nel 2022, verso la fine dell'anno.

Ricordiamo che parliamo di rumor, non di informazioni ufficiali. Come detto, The Last of Us Remake non è stato ufficialmente annunciato, ma Jason Schreier ha rotto il silenzio lo scorso anno riguardo a questo progetto. Oramai, un po' tutti lo ritengono praticamente confermato e l'unica cosa che si attende è un vero annuncio di Sony PlayStation e di Naughty Dog.

Secondo quanto riportato, The Last of Us Remake si occuperà prima di tutto di proporre una versione graficamente aggiornata per PS5 del capitolo originale della saga. Al tempo stesso, ci saranno però delle modifiche e aggiunte, per ampliare il gameplay. Non è chiaro di che tipo di novità si possa trattare, ma è credibile che vengano aggiunti alcuni meccanismi di gioco presi dal secondo capitolo.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo. Speriamo che Sony abbia in programma un evento di presentazione che parli di The Last of Us Remake, così come di God of War Ragnarok, che sta ora cercando un brand manager che possa gestire la campagna marketing del gioco in vista dell'uscita.