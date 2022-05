God of War Ragnarok cerca un Brand Manager per guidare la strategia commerciale pre e post uscita

Santa Monica Studio, attualmente al lavoro su God of War Ragnarok, è alla ricerca di un nuovo/a Brand Manager. La persona assunta si dovrà occupare della strategia commerciale del gioco sia per il lancio che successivamente.

Come indicato da Zuby_Tech su Twitter, "il/la Brand Manager dovrà guidare lo sviluppo e l'esecuzione del brand e di una strategia commerciale per il più grande gioco dell'anno e continuare a seguire il leggendario franchise dopo la pubblicazione".

Il direttore della divisione Global Brand Marketing presso PlayStation segnala in prima persona l'annuncio di lavoro e afferma: "Aiutaci a pubblicare God of War Ragnarok". Il post di Santa Monica Studio afferma invece che il/la Brand Manager dovrà "lavorare con giochi esclusivi (e sì, questo significa God of War)!". Queste parole sembra anche sott'intendere che il lavoro sarà poi legato anche ad altri giochi del team californiano.

Considerando che il team è ora in cerca di una persona che coordini la campagna marketing di God of War Ragnarok, la speranza è che l'uscita sia definitivamente confermata per il 2022. Più volte Santa Monica ha reiterato che il gioco arriverà quest'anno, ma ovviamente il rischio di un rinvio è sempre dietro l'angolo, anche Jason Schreier afferma che nessun gioco ha una data di uscita certa in questo momento.

