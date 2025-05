La WRC torna a NACON, che ha riacquisito la licenza per i giochi ufficiali

WRC Promoter ha annunciato ufficialmente che la pubblicazione dei giochi basati sul Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) tornerà nelle mani della casa editrice francese NACON. Negli ultimi anni erano in mano ad Electronic Arts, che ha abbandonato la serie, tagliando la sezione rally di Codemasters . Il nuovo accordo prevede lo sviluppo e la pubblicazione dei giochi ufficiali WRC e delle competizioni eSports, garantendo a NACON i diritti esclusivi su PC e console per sei stagioni, dal 2027 al 2032.

Una partnership storica

Come parte di questa partnership strategica, NACON inizierà lo sviluppo di una nuova serie di giochi WRC con l'obiettivo di offrire un'esperienza coinvolgente e realistica che rifletta fedelmente la realtà del campionato e soddisfi le aspettative sia degli appassionati di rally che dei nuovi giocatori. I giochi includeranno i rally ufficiali, veicoli, team, piloti e sponsor, oltre ad altri contenuti. Il progetto rappresenta un vero e proprio reboot del franchise, basato su una visione completamente rinnovata, e segna un nuovo capitolo ambizioso per il marchio.

L'ultimo WRC è stato di Codemasters

"Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con WRC Promoter. Questa licenza iconica rappresenta un'opportunità straordinaria per creare un'esperienza di guida curatissima, all'altezza delle aspettative dei fan del rally," ha dichiarato Alain Falc, CEO di NACON. "Tra il 2015 e il 2023 abbiamo avuto modo di lavorare a stretto contatto con i team ufficiali del campionato e con molti piloti, acquisendo una competenza solida e unica nel tradurre il mondo del rally in un'esperienza videoludica. Questo nuovo progetto rappresenta un passaggio fondamentale: un progetto completamente ripensato, guidato da un team appassionato e specializzato, con l'ambizione chiara di portare i giochi di rally a un livello superiore."

Anche il responsabile marketing del WRC, Arne Dirks, ha espresso soddisfazione per l'accordo: "Dopo un'attenta valutazione, siamo lieti di aver raggiunto un'intesa con NACON. La loro visione per il futuro del franchise è chiara, e la loro competenza nel creare grandi giochi di rally è indiscutibile. Non vediamo l'ora di intraprendere questa nuova avventura insieme, per trasformare i giochi WRC in esperienze epiche, capaci di andare oltre il rally come lo conosciamo oggi."

Ancora non è stato annunciato lo studio che si occuperà dei nuovi giochi della serie, anche se immaginiamo che possa tornare nelle mani di KT Racing, che curò i precedenti capitoli per NACON.