Lenovo presenta gli Yoga Slim di settima generazione con l'opera Henosis

Lenovo ha presentato i dispositivi di settima generazione Yoga Slim in Spazio Lenovo, attraverso la collaborazione esclusiva con l'artista internazionale Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, che ha elaborato interamente con Yoga Slim 7i Pro X l'opera Henosis.

L'opera unica sarà disponibile come NFT in limited edition per i fan di Yoga Slim che acquistano per primi la settima generazione di PC notebook in Spazio Lenovo.

Lenovo Yoga Slim Y7

Solo acquistando Yoga Slim 7i Pro X, Yoga Slim 7 Pro X o Yoga Slim 7i Carbon sarà possibile ricevere gratuitamente una copia unica della speciale edizione limitata di 25 copie in formato NFT. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell'iniziativa.

La settima generazione di Yoga Slim è progettata per un'esperienza di alto livello, con il supporto di Lenovo X Power (disponibile su Yoga Slim 7i Pro X, Slim 7 Pro X) e un nuovo set di funzionalità per ottenere miglioramenti nelle prestazioni e Lenovo PureSight Display.

Lenovo Yoga Slim: un'immagine dell'opera Henosis

I modelli ultra-slim della nuova generazione, caratterizzati da un nuovo design dai bordi arrotondati, saranno disponibili da settembre in Italia: