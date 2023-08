The Cosmic Wheel Sisterhood, la recensione del gioco su streghe e tarocchi di Devolver Digital

Le streghe, si sa, sono un simbolo potentissimo per rappresentare il lato più potente e distruttivo del femminino. Si definisce dispregiativamente "strega" una donna odiata, magari temuta; negli anni '60, le femministe brandivano con orgoglio cartelloni con su scritto "Siamo le nipoti delle streghe che non siete riusciti a bruciare". Deconstructeam sceglie di puntare tutto proprio sulle streghe, sui loro poteri e sui loro sentimenti, costruendo un mondo di fantasia che vede come protagonista Fortuna, esiliata tra le stelle per mille anni a causa dei suoi temibili poteri.

Il team è forse tra i più raffinati al mondo nel trattare tematiche legate alla sfera dell'umano e, in particolare, all'emotività. Lo ha dimostrato con opere come Behind Every Great One (2018), creato in occasione di Ludum Dare 42: incentrato sulla vita di una casalinga, moglie di un famoso artista, richiede appena mezz'ora del vostro tempo e dimostra ampiamente le eccellenti capacità di scrittura del team. Behind Every One è incluso, insieme ad altri videogiochi di Deconstructeam, nella raccolta Essays on Empathy (2021).

The Cosmic Wheel Sisterhood prosegue la partnership tra Deconstructeam e Devolver Digital, che aveva dato frutti eccellenti con The Red Strings Club (2018), capace di proporre un'avventura narrativa cyberpunk profonda e avvincente. Abbiamo trovato questo The Cosmic Wheel Sisterhood forse meno avvincente di The Red Strings Club, ma la qualità della scrittura resta quella, elevatissima, cui il team ci ha abituati nel corso degli anni. Peccato che il sistema di creazione delle carte risulti un po' ermetico nei risultati, ma si sa, i misteri della magia sono difficilmente dischiusi alla mente umana.

Dopo questa introduzione sui lavori di Deconstructeam, entriamo nel vivo delle avventure cosmiche di Fortuna nella nostra recensione di The Cosmic Wheel Sisterhood.