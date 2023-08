Mortal Kombat 1, nuovo trailer per la beta riservata ai preorder

Come riportato nei giorni scorsi, la beta di Mortal Kombat 1 si svolgerà dal 18 al 21 agosto su PS5 e Xbox Series X|S , consentendo ai possessori delle console Sony e Microsoft di provare in anteprima l'esperienza di questo nuovo capitolo della serie picchiaduro.

Ricomincio da 1

Come saprete, Mortal Kombat 1 si pone come una sorta di reboot narrativo per la saga, giustificato dagli eventi del finale di Mortal Kombat 11: Liu Kang è diventato un dio del fuoco e ha ricreato il mondo, rivoluzionando anche il ruolo dei vari Kombattenti.

Proprio sulla base di questi cambiamenti sarà molto interessante giocare lo story mode del nuovo capitolo di Mortal Kombat e vedere cosa succederà ai protagonisti, nonché quali siano le relazioni fra di loro in questo inedito universo.