Dragon Ball Z: Kakarot, trailer di lancio del DLC The 23rd World Tournament, disponibile da domani

Il supporto post-lancio di Dragon Ball Z: Kakarot

Lanciato nel gennaio 2020, Dragon Ball Z: Kakarot è un action RPG che rivive la storia di Dragon Ball Z e i suoi scontri più iconici. Dopo il lancio ha ricevuto un corposo supporto da parte degli sviluppatori di CyberConnect 2.

Oltre all'espansione "The 23rd World Tournament", in precedenza è arrivato il DLC in due parti "A New Power Awakens" tratto da Dragon Ball Super, "Trunks: The Warrior of Hope" e "Bardock: Alone Against Fate" che rivive la storia del padre di Goku.