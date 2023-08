Shadow Gambit: The Cursed Crew, voti della critica eccellenti per lo strategico stealth di Mimimi

Il 2023 sarà ricordato come un anno d'oro per il mondo dei videogiochi. Ai già molti ottimi titoli lanciati nel corso degli ultimi mesi si sta per aggiungere anche Shadow Gambit: The Cursed Crew , che è stato premiato con dei voti della critica eccellenti, ricevendo delle recensioni generalmente molto positive.

I voti

Shadow Gambit è piaciuto molto alla critica, noi compresi

Multiplayer.it - 9 / 10

God is a Geek - 10 / 10

WhatIfGaming - 10 / 10

Saving Content - 5 / 5

GamingTrend - 95 / 100

GameGrin - 9.5 / 10

GameBlast - 9.5 / 10

GameSpot - 9 / 10

PlayStation Universe - 9 / 10

GamingBolt - 9 / 10

SECTOR.sk - 9 / 10

Zoomg - 9 / 10

XboxEra - 9 / 10

Kakuchopurei - 90 / 100

AltChar - 90 / 100

PC Gamer - 87 / 100

IGN Italy - 8.7 / 10

New Game Network - 82 / 100

Eurogamer - 4 / 5

Shacknews - 8 / 10

GameMAG - 8 / 10

GameLuster - 8 / 10

Try Hard Guides - 7.5 / 10

Checkpoint Gaming - 7.5 / 10

GamesRadar+ - 3.5 / 5

WellPlayed - 7 / 10

Come potete vedere, Shadow Gambit: The Cursed Crew ha ricevuto voti che vanno dal 7 al 10, con una grande prevalenza di 9 e 8. Insomma, è piaciuto un po' a tutti, visto che non sono emerse delle stroncature vere e proprie, nonostante qualche giudizio più critico per la grande difficoltà e per la ripetizione di certe mappe.

Per il resto vi ricordiamo che se vi interessa, Shadow Gambit: The Cursed Crew sarà disponibile da domani 17 agosto 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.