Lo studio di Shadow Gambit si è unito all'editore Hooded Horse, ma non sperate in un suo ritorno

In realtà non ha mai dichiarato fallimento, ma al tempo ha spiegato che la compagnia è rimasta attiva solo per gestire gli affari correnti, quindi il supporto e la vendita dei giochi già sul mercato. In particolare Shadow Gambit: The Cursed Crew ha ricevuto due DLC, Yuki's Wish e Zagan's Ritual, considerati il canto del cigno dello sviluppatore. Oggi Hooded Horse ha annunciato di aver preso Mimimi Games sotto la sua ala , tanto che andando sulla pagina Steam di Shadow Gambit troviamo già il suo nome alla voce "Editore" della scheda del gioco.

Nessuna resurrezione

Hooded Horse è un editore di giochi strategici più grande di quanto si possa immaginare, che conta nel suo catalogo alcuni successi enormi come i recenti Manor Lords e Against the Storm, che hanno venduto milioni di copie e sono apprezzatissimi dagli appassionati. Suoi anche Norland, Old World, Cataclismo e Terra Invicta, per citarne altri meno noti, ma comunque bene accolti dalla comunità dei giocatori PC.

"Siamo onoratissimi di dare il benvenuto a Mimimi nella famiglia di Hooded Horse," ha scritto l'editore in un post su X, concludendo poi: "Shadow Gambit: The Cursed Crew è un capolavoro della strategia stealth, capace di mostrare il meglio che il genere ha da offrire."

C'è quindi futuro per Mimimi? Attualmente non proprio. Probabilmente l'accordo riguarda solo Shadow Gambit e la necessità di Hooded Horse di arricchire il suo portfolio con titoli di pregio. Lo si può capire da quanto scritto dallo sviluppatore stesso in risposta a un utente che chiedeva se fosse al lavoro su di un nuovo progetto e se qualcosa fosse cambiato rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Purtroppo non ha dato speranze: "No, il gioco è nella sua forma definitiva e per la compagnia non è cambiato niente, non stiamo lavorando a dei nuovi progetti, ci dispiace."

Niente da fare, quindi. Mimimi rimane congelato. Del resto non è un buon momento per gli strategici stealth: nonostante l'alta qualità di alcune delle ultime uscite, come Sumerian Six e Shadow Gambit stesso, le vendite sono spesso scarse.