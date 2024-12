I migliori JRPG del 2024

Il 2024 è stato un anno stellare per gli amanti dei Japanese Role Playing Game, i giochi di ruolo sviluppati in Giappone, anche se col passare dei mesi, dopo un inizio veramente sfolgorante, è arrivato a fine corsa col fiato più corto. Restano comunque tante soddisfazioni e tantissimi titoli da recuperare anche perché, considerata la durata media di un GDR nipponico, è difficile che qualcuno sia riuscito a giocarli e completarli tutti. A seguire cercheremo di ricapitolare le uscite più importanti dell'anno, mettendo da parte le riproposte meno rilevanti per concentrarci su almeno un titolo per mese, se non di più. Voi li avete giocati tutti? Quali vi mancano e quali vi regalerete per Natale? Fatecelo sapere nei commenti!

Like a Dragon: Infinite Wealth Come dicevamo, il 2024 è partito alla grandissima con uno dei migliori titoli sfornati dal Ryu Ga Gotoku Studio finora: un GDR con combattimenti a-turni-ma-non-troppo assolutamente folle, che catapulta i giocatori alle Hawaii nei panni di Ichiban Kasuga, Kazuma Kiryu e una banda di personaggi stravaganti, impegnati a risolvere un mistero famigliare tra minigiochi, combattimenti e mille altre attività. Pur non bilanciando alla perfezione tutti i suoi elementi, a cominciare da un sistema di combattimento spigoloso nonostante l'introduzione di vere e proprie classi, Like a Dragon: Infinite Wealth è un JRPG fantastico per chi ama il genere e la sempre sorprendente serie Yakuza. Like a Dragon: Infinite Wealth

Persona 3: Reload Febbraio è stato il mese di due grandissimi JRPG del passato, riproposti in chiave remake. È iniziato con Persona 3 Reload, con cui Atlus ha rifatto soprattutto il look al primo titolo della serie a impiegare le dinamiche slice of lice per cui è poi diventata famosa. Pur essendo ora bellissimo da vedere e impreziosito da svariati miglioramenti al gameplay, Persona 3 Reload non si smarca da alcune soluzioni più antiquate che risalgono al suo esordio nel 2006 e che gli impediscono di raggiungere l'eccellenza pur sorreggendosi su una narrativa, un cast e un'atmosfera solidissime. A settembre Atlus ha anche pubblicato il corposo DLC Episode: Aigis. Persona 3 Reload

Granblue Fantasy: Relink L'action GDR ispirato al famoso titolo mobile è finalmente arrivato all'inizio del 2024 su tutte le piattaforme per la gioia dei fan della serie Cygames che lo aspettavano da anni. Granblue Fantasy Relink si rivolge anche a chi non conosce minimamente questo mondo, essendo una storia autonoma che offre tutti i mezzi per legare subito coi suoi protagonisti. Nonostante alcune criticità rilevanti, soprattutto in termini di narrativa e ripetitività, Relink è un'avventura artisticamente impeccabile e coinvolgente che può intrattenere per molte ore se ci si spinge nel suo endgame fatto di battaglie con boss sempre più complicate, peraltro arricchito da alcuni aggiornamenti a posteriori. Peccato non sia stato indimenticabile come avevamo sperato. Granblue Fantasy: Relink

Final Fantasy VII Rebirth Per molti è stato il GDR dell'anno, per altri il procrastinarsi di un'agonia lunga tre episodi: l'ambiziosa operazione Remake cominciata nel 2020 non ha riscosso consensi unanimi ma diamine se Final Fantasy VII Rebirth non ha cercato di raddrizzare la rotta. Square Enix ha sviluppato un titolo enorme, in grado di riportare i giocatori in una versione quasi completamente esplorabile del mondo di Final Fantasy VII, raccontando una storia che conosciamo già con un comparto tecnico eccezionale. Arricchendolo di minigiochi e attività secondarie - forse anche troppe - ha confezionato un prodotto longevo, con un sistema di combattimento addirittura migliorato rispetto a Remake, spalancando le porte a un epilogo che promette di essere il gioiello della corona della trilogia. Final Fantasy VII Rebirth

Unicorn Overlord Vanillaware continua a essere sinonimo di garanzia, nonostante salti da un genere all'altro con una nonchalance impareggiabile: questa volta ci riprova con Unicorn Overlord, un GDR strategico mezzo a turni e mezzo in tempo reale che ci ha conquistato non solo per le solite, incredibili illustrazioni e animazioni, ma anche per un gameplay sopraffino che combina in un'unica soluzione diverse dinamiche di gameplay. Il giocatore ha la massima libertà di esplorare il mondo, scoprirne ogni segreto e mettere insieme delle squadre che combatteranno eseguendo gli ordini impostati precedentemente grazie a un numero spropositato di personaggi, abilità e oggetti. Un titolo tattico veramente imperdibile per chi ama il genere. Unicorn Overlord

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Opera postuma del compianto e veneratissimo Yoshitaka Murayama, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato uno dei titoli finanziati più velocemente su Kickstarter in assoluto, a conferma della fiducia che i fan nutrivano dei confronti di un progetto che si è fatto attendere e non ha deluso le aspettative, pur non raggiungendo le vette altissime e probabilmente inarrivabili dell'iconico Suikoden II. Con la serie creata da Murayama ha tantissimi elementi in comune e per molti è effettivamente il Suikoden VI che non è mai uscito: regni in guerra per il potere, protagonisti uniti dal destino, decine di personaggi da reclutare, un castello da ricostruire, minigiochi e combattimenti a turni vecchia scuola. Se cercate un omaggio ai GDR vecchia scuola, Eiyuden Chronicle centra il bersaglio nonostante alcune vistose sbavature. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Paper Mario: Il portale millenario Il leggendario GDR di Intelligent Systems è tornato a vent'anni dalla sua release originale per GameCube con un remake principalmente grafico ma non solo: pur non andando a ritoccarlo nella struttura e nella progressione, restando perciò assolutamente fedele all'originale nel bene e nel male, Nintendo ha apportato dei piccoli miglioramenti alla qualità della vita che aiutano a godersi ancora meglio questa gemma videoludica del passato. Paper Mario: Il portale millenario è un titolo folle, con un sistema di combattimento a turni interattivo semplice ma divertentissimo e una trama goliardica che sfrutta al meglio Mario e la sua combriccola nelle loro versioni di carta. Paper Mario: Il portale millenario

Shin Megami Tensei V: Vengeance Vengeance è l'edizione definitiva di quel Shin Megami Tensei V che due anni fa era già un titolo eccezionale: Atlus ha aggiustato il tiro a più riprese sui contenuti e sulla narrativa, fabbricando la migliore versione possibile del suo ultimo MegaTen. Il lavoro di rifinitura compiuto da Atlus e la nuova campagna intitolata Canone della Vendetta potrebbero valere il nuovo giro di giostra anche a chi ha già giocato l'originale del 2021: le atmosfere lugubri, la storia matura che si addentra nel filosofico e nel soprannaturale, il sistema di combattimento praticamente perfetto che richiede tantissima attenzione al livello di difficoltà più alto sono i biglietti da visita di uno dei migliori GDR nipponici di quest'annon. Shin Megami Tensei V: Vengeance

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak The Legend of Heroes: Trails through Daybreak non è solo un altro ottimo capitolo nell'ormai lunghissima serie di The Legend of Heroes ma anche e soprattutto il momento migliore per avvicinarsi anche se non si sono mai giocati i precedenti titoli Nihon Falcom. Venendo a patti con un comparto tecnico obsoleto e tutti i cliché dei JRPG in stile anime, si può scoprire un immaginario incredibilmente complesso e sofisticato, personaggi caratterizzati nei minimi particolari e un sistema di combattimento tra i più soddisfacenti in circolazione. Per i fan di lunga data è un acquisto praticamente obbligato e per tutti gli altri un titolo da tenere assolutamente in considerazione. The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Visions of Mana Con un budget maggiore e uno sviluppatore più esperto di Ouka Studios, Visions of Mana sarebbe stato un autentico capolavoro: invece è soltanto un ottimo titolo dai limiti appariscenti e per questo anche più frustranti, soprattutto se si considera che è il primo e autentico Mana inedito che giochiamo da tanti anni a questa parte. L'immaginario di Seiken Densetsu trova in Visions of Mana una delle sue espressioni migliori, grazie a una direzione artistica di assoluto valore e a una narrativa riuscita ma scivola su un sistema di combattimento forse troppo ricco e in un amalgama imperfetta delle varie dinamiche in gioco. Resta un action GDR piacevole e sorprendentemente longevo, nonché un ottimo punto di ripartenza per la serie Square Enix. Visions of Mana

Metaphor: ReFantazio L'ultima fatica di Katsura Hashino e del suo Studio Zero è un grandissimo GDR giapponese: è praticamente Persona calato in un contesto fantasy metareferenziale con evidentissimi richiami alle dinamiche collaudate della serie Atlus e del progenitore Shin Megami Tensei. Al netto di un comparto tecnico arretrato ma compensato da una direzione artistica eccellente, Metaphor: ReFantazio è un JRPG straordinariamente curato, lunghissimo, con una narrativa adulta e un sistema di combattimento intelligente che appaga soprattutto ai livelli più alti. Non a caso ha vinto ben tre premi ai recenti The Game Awards: Miglior RPG, Miglior narrativa e Miglior direzione artistica. Per molti avrebbe dovuto vincere anche la sua colonna straordinaria e noi siamo abbastanza d'accordo.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è un piccolo manuale di game design. Il titolo firmato Acquire è un gioiellino da vedere e da giocare, scalfito solo da piccole incertezze tecniche e da qualche scelta discutibile nella gestione dei tempi, che si qualifica tra i migliori esponenti della serie, se non addirittura sulla vetta di Mario & Luigi. È soprattutto un mix pressoché perfetto di situazioni e gameplay, appoggiato a un sistema di combattimento divertentissimo e sostenuto da un look sgargiante. Resta un GDR molto particolare e per apprezzarlo veramente bisogna nutrire un grande affetto per l'immaginario Nintendo, cosa che lo rende un passaggio obbligato per i fan della serie che ne hanno seguito lo sviluppo negli anni. Mario & Luigi: Fraternauti alla carica

Ys X: Nordics L'ultima avventura di Adol Christin è in realtà un prequel perfetto per chi si avvicina per la prima volta alla lunghissima serie Falcom che, pensate un po', ha esordito nel lontano 1987. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, un detto appropriato a Ys X: Nordics che vede il nostro eroe dai capelli rossi andare per mare e per monti, letteralmente, insieme a una nuova protagonista di nome Karja. Il sistema di combattimento in tempo reale consente di alternare il controllo dei due, combattendo i nemici che intralciano l'esplorazione delle varie isole. Divertente e intuitivo, Ys X: Nordics è sminuito soltanto da un comparto tecnico obsoleto, com'è tradizione per i giochi a budget risicato della serie, che sono iconici anche un po' per questo. Ys X: Nordics

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Uscito nel lontano 1993, il quinto capitolo della meno conosciuta serie SaGa è tornato recentemente in auge con un remake che valorizza i suoi punti di forza, in particolare la narrativa non lineare e la difficoltà brutale di alcuni combattimenti a turni. Romancing SaGa 2 è effettivamente uno dei JRPG più strani e sperimentali che Square abbia mai sviluppato: l'affascinante ambientazione e la pletora di personaggi giocabili - purtroppo non proprio caratterizzatissimi - lo rendono un titolo davvero particolare, adatto specialmente a chi ormai ha giocato di tutto e vuole provare un'esperienza nuova nonostante la sua veneranda età. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Dragon Quest III: HD-2D Remake Dragon Quest III HD-2D Remake è un JRPG iconico ma antiquato, che sente tutto il peso dei suoi trenta e passa anni, e che proprio per questo affascinerà chi vuole fare un tuffo nel passato con un comparto tecnico tutto nuovo che rende giustizia alle sue radici classiche. In questo senso Artdink ha saputo ricalcarle fedelmente, limitandosi a modernizzarne solo l'aspetto del più importante capitolo della serie, considerato da molti il primo, vero JRPG. Lo consigliamo solo ai fan sfegatati e a chi vuole riscoprire le origini più autentiche di Dragon Quest: è un'esperienza davvero all'antica che può diventare ripetitiva in fretta a causa dei numerosissimi combattimenti casuali e della relativa semplicità di un gameplay senza dinamiche sofisticate. Dragon Quest III: HD-2D Remake

Fantasian: Neo Dimension Hironobu Sakaguchi dimostra tutta la sua esperienza, il suo talento e la sua sensibilità artistica in Fantasian: Neo Dimension che ci ricorda come sia il genitore di Final Fantasy fino in fondo. Il titolo Mistwalker - uscito qualche anno per sistemi mobile e ora riproposto sulle piattaforme contemporanee in versione riveduta e corretta - rappresenta l'espressione più naturale e moderna di un certo modo di fare JRPG. La nuova versione per console e PC aggiunge poco all'edizione originale del 2021 ma rimane il modo migliore per vivere questa avventura grazie ad alcuni miglioramenti alla qualità della vita e a un generale ribilanciamento della difficoltà. Insomma, se amate i vecchi Final Fantasy, è un JRPG assolutamente da giocare. Fantasian: Neo Dimension