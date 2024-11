Almeno due sono i punti a favore di questo gioco, prima ancora di analizzarlo nel dettaglio. Innanzitutto, è arrivato "subito", rispetto a conversioni che abbiamo già recensito per voi in passato - e stiamo pensando almeno a Ys VIII Lacrimosa of Dana e al più recente Monstrum Nox . Inoltre, mai come in questo caso ci ritroviamo alle prese con un soggetto perfetto per iniziare ad avventurarsi nell'universo narrativo di riferimento. Molti di voi ormai conosceranno Adol Christin quasi meglio dei parenti che vedono solo in occasione delle festività natalizie, soprattutto considerando che proprio nel 2023 era stato il protagonista delle vicende proprio dell'ultimo capitolo. Ys X: Nordics, però, al netto di alcuni riferimenti (pochi, molto pochi) agli altri videogiochi della serie, precedenti e successivi, presenta una storia, dei personaggi e degli eventi perfettamente fruibili per i nuovi arrivati . Forse proprio pensando a questi ultimi, gli sviluppatori hanno cercato di offrire anche delle possibilità ludiche il più possibile "moderne", che significa anche "accessibili senza troppi sforzi".

I giocatori un po' attempati sanno bene cosa vuol dire dover attendere anche anni prima di poter giocare, in Occidente, l'ultimo titolo della propria serie preferita, appena pubblicato nel Paese del Sol Levante; ci sono stati tempi in cui alcuni neppure arrivavano nel negozio della propria città. Ecco, grazie al cielo il periodo di transizione, necessario a localizzare i vari prodotti, si è accorciato sempre di più. Ne è prova l'ultimo capitolo della nota saga targata Nihon Falcom, Ys X: Nordics , del quale - come vi sarete probabilmente accorti - state leggendo la recensione.

Tra le navi vichinghe

La trama di Ys X: Nordics valorizza il più possibile un connubio molto specifico tra un generico mondo fantasy a carattere insulare e l'immaginario vichingo. Al centro della narrazione vi ritroverete a girare di isola in isola - alcune molto grandi, in grado di ospitare intere città, altre più piccole, pensate esclusivamente per ospitare qualche dungeon o quel pezzo di equipaggiamento che vi serviva per completare l'armamentario dei protagonisti. Effettivamente Ys X: Nordics riesce a offrire qualcosa di "diverso", soprattutto tenendo a mente gli stereotipi del genere nelle produzioni giapponesi. Pur con tutti i limiti della sua estensione, inoltre, sia nell'idea strutturale che in alcune meccaniche di cui parleremo ci ha ricordato molto quel particolarissimo Assassin's Creed IV Black Flag, che magari non assomigliava tanto a un Assassin's Creed, ma era un eccellente gioco sui pirati.

Adol in una scena di combattimento di Ys X: Nordics

Come già in altri capitoli più noti della serie principale, la storia di Ys X: Nordics non è che brilli per inventiva o colpi di scena. Tutto è abbastanza prevedibile, almeno fino alla metà in poi degli eventi (per i veterani, anche dopo). È coinvolto il solito, alto numero di personaggi secondari che accompagnano i protagonisti, anche se questi ultimi si riducono al già citato Adol e poi alla vichinghissima Karja Balta, che ha riassunto in sé tutto il carisma di cui sono privi gli altri eroi: figlia del leader della balta Seaforce (i vichinghi, una delle due fazioni in lotta per i territori di Nordics, assieme ai demoni), nonché principessa pirata e, ancora, una delle poche nel mondo a saper padroneggiare il mana in combattimento. Guarda un po', proprio lei si ritrova legata (letteralmente) con un vincolo magico a Adol, e sarà costretta a cooperare con lui (e maturare) per salvare il mondo.

L'esplorazione è ancora una componente fondamentale del gameplay

La narrazione principale di Ys X: Nordics non è estesa quanto quella dei titoli degli scorsi anni, ma si attesta comunque su circa venticinque ore. Questo considerando che voi "corriate" lungo le missioni principali, perché dedicandosi a tutte le secondarie e, soprattutto, all'esplorazione dell'ampio mondo che vi circonderà è più che possibile raddoppiarle e oltre, per un totale di circa 55-60 ore totali. Sono presenti, inoltre, vari livelli di difficoltà (circa cinque) che permettono di fruire dell'intero pacchetto secondo i propri, personalissimi ritmi. C'è anche una modalità interamente pensata per la fruizione della storia, così che i nuovi arrivati non si scoraggino alla vista di meccaniche ruolistiche magari fino ad oggi ignorate.