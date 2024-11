Infinity Nikki sembra avere una data di uscita, secondo il PlayStation Store

Infold non ha ancora comunicato in maniera chiara la data di uscita, ma guardando la pagina relativa al bundle di prenotazione di Infinity Nikki (che di base è un gioco free-to-play, dunque giocabile gratuitamente) emerge la data del 5 dicembre 2024 , cosa che sembra proprio riferirsi all'uscita del titolo su PS5 e PS4.

Un RPG su magia e cambi d'abito

Questo aggiungerebbe un'altra uscita interessante a PS5 in tempo per il periodo natalizio, con Infinity Nikki che peraltro sembra aver già attirato grande attenzione vista l'impressionante quantità di giocatori registrati prima del lancio.

Le registrazioni hanno infatti superato i 20 milioni, tanto per dare un'idea dell'aspettativa che c'è intorno a questo gioco, nonostante le sue evidenti stranezze.

Per chi non lo conoscesse, si tratta infatti di un action RPG open world che si basa però su una meccanica particolare, in quanto la protagonista è in grado di utilizzare varie abilità speciali cambiando i propri abiti, con aggiunta di elementi in stile gacha.

Caratterizzato da una carineria zuccherosa spinta al massimo, Infinity Nikki fa parte di una serie che ha riscosso grande successo presso l'utenza asiatica e questo capitolo ha anche una caratteristica molto interessante, essendo diretto nientemeno che da Kentaro Tominaga, già director di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Infinity Nikki.