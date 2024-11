inZOI ha una data di uscita in early access annunciata su Discord: ecco quando arriverà il rivale di The Sims

È molto probabile che il lancio in early access avvenga inizialmente solo su PC attraverso Steam, ma non è escluso che anche le versioni console, già confermate dagli sviluppatori , possano ricevere un trattamento simile, considerando la presenza di programmi come il Game Preview di Xbox.

In base a quanto riferito nel messaggio pubblicato alcune ore fa, Krafton ha intenzione di lanciare inZOI in accesso anticipato il 28 marzo 2025 , dunque ci sarà ancora un po' da attendere ma c'è comunque una tempistica di lancio definita, almeno per quanto riguarda la versione preliminare, a cui seguirà quella definitiva.

Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale di tipo più tradizionale, ma intanto possiamo rilevare come il team di sviluppo abbia annunciato una data di uscita di inZOI in early access , al momento attraverso il canale Discord ufficiale del gioco.

Il team ringrazia gli utenti e comunica l'arrivo in accesso anticipato

In ogni caso, il messaggio non fa alcuna menzione delle piattaforme di lancio, e per il momento il titolo si è presentato solo su PC, dove è già disponibile peraltro inZOI: Character Studio su Steam, che consente di creare i propri personaggi.

Il messaggio del team di inZOI con la data di uscita in accesso anticipato

Dopo un ringraziamento ai fan che hanno sostenuto il progetto con grande passione, lo sviluppatore "Kjun" ha riferito che l'introduzione dei Canvas è stata un grande successo, spingendo verso una ulteriore progressione nello sviluppo del gioco.

"Dopo aver esaminato i vostri commenti su inZOI: Character Studio e aver analizzato una grande quantità di dati provenienti dai nostri vari test di gioco, abbiamo deciso di rilasciare inZOI in Early Access il 28 marzo 2025", ha scritto Kjun sul canale principale di Discord dedicato a inZOI. "Ci scusiamo per non avervi potuto portare il gioco prima, ma questa decisione riflette il nostro impegno a dare a inZOI il miglior inizio possibile".

Dal 28 marzo sarà dunque possibile provare una versione molto più completa di inZOI, sebbene ancora non definitiva essendo in accesso anticipato. "Fino alla data di uscita, continueremo a migliorare le aree che richiedono attenzione, cercando di creare un gioco che catturi veramente l'essenza della simulazione di vita".

inZOI è infatti una sorta di rivale di The Sims, che promette di mettere in scena una simulazione di vita molto profonda e sfaccettata, dotata di una realizzazione tecnica impressionante, con grafica fotorealistica. "Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza che i fan possano apprezzare per gli anni a venire. Vi terremo aggiornati sui progressi del nostro sviluppo e speriamo che continuerete a unirvi a noi in questo viaggio verso l'Early Access di inZOI e oltre. Grazie", ha concluso lo sviluppatore.