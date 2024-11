Persino Blocco Note diventa "intelligente": Microsoft aggiunge l'IA a una delle più vecchie app di Windows

Microsoft ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale nel suo vecchio editor di testo, introdotto nel 1983: Notepad, Blocco Note in italiano. La funzionalità, chiamata "Riscrivi", è attualmente in fase di test per gli utenti Windows Insider e consente di riformulare frasi, modificare il tono e la lunghezza dei testi.

Oltre a "Riscrivi" in Blocco Note, Microsoft sta anche testando nuovi strumenti di editing delle immagini basati sull'intelligenza artificiale in Paint. La funzione "Generative Fill" consente di aggiungere elementi a un'immagine in base a un prompt, mentre "Generative Erase" può rimuovere parte di un'immagine e sfumare lo spazio vuoto lasciato. "Generative Fill" sarà inizialmente disponibile per gli utenti con PC Copilot Plus; "Generative Erase" sarà disponibile per tutti gli utenti Insider su Windows 11.