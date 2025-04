Ys X: Proud Nordics è diventato esclusivo per Nintendo Switch 2 e ha una data d'uscita, almeno in Giappone

Ys X: Proud Nordics è una versione migliorata di Ys X: Nordics, piena com'è di nuovi contenuti narrativi e funzionalità. Uscirà su Nintendo Switch 2 il 31 luglio 2025, almeno in Giappone, e costerà 7.800 yen. L'annuncio è arrivato direttamente dallo studio di sviluppo Falcom, che evidentemente non vuole mancare nei mesi di lancio della nuova console, in particolare in Giappone, dove il prezzo sarà molto più che concorrenziale che nel resto del mondo.