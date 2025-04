Google Pixel 9a è in promozione su Amazon con la Supervalutazione Google: risparmiate almeno 150€

Se siete interessati a un Google Pixel 9a e volete acquistarlo risparmiando il più possibile, potete sfruttare la Supervalutazione di Google tramite Amazon Italia. Lo smartphone costa di base 549€, ma potete ottenere almeno 150€ di supervalutazione per il vostro vecchio smartphone. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per sfruttare la supervalutazione, dovete acquistare una versione dello smartphone venduta e spedita da Amazon, come quella da noi indicata. La promozione è valida per tutti e quattro i colori, che potete trovare nella pagina a cui vi rimandiamo.