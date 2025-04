Baldur's Gate 3 poteva avere una terrificante scena tra Astarion e Shadowheart, emersa dai contenuti tagliati

La community di appassionati sta scoprendo vari segreti di Baldur's Gate 3 attraverso il datamining del gioco, con contenuti tagliati che emergono con regolarità e in certi casi risultano piuttosto sconvolgenti, come per quanto riguarda una terrificante scena tra Astarion e Shadowheart scoperta di recente.

Considerando la quantità di contenuti e possibilità diverse offerte dalla narrazione ramificata di Baldur's Gate 3, possiamo immaginare che situazioni del genere siano numerose e vi sia una grande quantità di scene tagliate rimaste nascoste all'interno del codice, ma questa in particolare avrebbe destato notevole scalpore.

Nella scena in questione vediamo infatti Astarion uccidere a sangue freddo Shadowheart, in un momento decisamente drammatico che risulta amplificato dal fatto che si tratti di due dei personaggi preferiti dal pubblico.