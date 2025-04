Baldur's Gate 3: Act Two Expansion è una grossa mod/espansione con una nuova regione, annunciata in trailer

Tra le mod più interessanti in lavorazione per Baldur's Gate 3 c'è Act Two Expansion, ovvero una grossa espansione che punta ad aggiungere una nuova regione esplorabile e tante nuove quest, il tutto in arrivo entro la fine del 2025 e presentato nel trailer riportato qui sotto.

La mod in questione si configura come una vera e propria espansione, una campagna custom che si inserisce tra gli atti 2 e 3 originali, introducendo diverse novità come nuove aree esplorabili, dungeon, incontri, oggetti, segreti, puzzle e altro.

L'obiettivo principale del progetto è espandere il mondo di gioco con una nuova regione da scoprire, qualcosa di simile all'area selvaggia delle Wilderness dell'Atto 1, incentrandosi anche sul combattimento.