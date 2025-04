Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 presenta Gyokko e Hantengu con dei trailer

Come ogni lunedì da qui all'uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 , Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect 2 hanno pubblicato dei nuovi trailer che presentano i personaggi che faranno parte del roster del picchiaduro.

Vediamo Gyokko e Hantengu in azione

Gyokko è un demone con una forma umanoide grottesca e una personalità eccentirca. La sua peculiarità è quelloa di creare dei vasi dal quale può evocare creature marine letali che non lasciano scampo agli avversari.

Nonostante sia minuto Hantengu è altrettanto pericoloso. Questo demone può crare sei cloni di sé stesso, ognuno con una personalità e dei poteri unici. In questo caso vediamo in azione Zohakuten, la forma più potente, in grado di evocare dei draghi fatti di legno per colpire gli avversari dalla distanza.

Vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 agosto in Europa e dall'1 agosto in Giappone. Potrete acquistarlo su PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). In precedenza abbiamo visto anche dei trailer con protagonisti Tanjiro Kamado, Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji e Genya Shinazugawa.