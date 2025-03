Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito ha una data d'uscita ufficiale annunciata in video

Il film farà il suo debutto il 18 luglio in Giappone e ad agosto 2025 in Malesia, Singapore e Pakistan, poi si estenderà ad ulteriori paesi del sud-est asiatico nel corso di agosto e arriverà poi in gran parte del resto del mondo tra l'11 e il 12 settembre.

All'inizio sarà solo al cinema

Il film potrà esser visto sia in giapponese con sottotitoli in italiano che col doppiaggio in italiano, in vari formati, distribuito da Crunchyroll e Sony, così come anche gli altri film della trilogia in questione.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito sarà visibile inizialmente solo al cinema, dunque la data di uscita dell'11 settembre si riferisce al suo arrivo nelle sale cinematografiche e solo in seguito verrà distribuito probabilmente anche attraverso la piattaforma di streaming, ma non c'è ancora una data di lancio in questo formato.

Il Castello dell'Infinito è il primo film della trilogia che adatta l'arco narrativo finale del manga in anime, adottando dunque una forma narrativa un po' diversa dalla serie classica trasmessa da Crunchyroll e altri servizi.

Diretto da Haruo Sotozaki, il film è prodotto da Sony, Crunchyroll e Aniplex, con l'animazione affidata sempre a Ufotable. La storia vede protagonista ancora Tanjiro Kamado, che si ritrova in una situazione estremamente complessa.

Con gli Hashira e i membri della Demon Slayer Corps impegnati nell'Hashira Training, un allenamento fisico in preparazione all'imminente battaglia contro i demoni, Muzan Kibutsuji si presenta alla casa Ubuyashiki. Tanjiro e gli Hashira si trovano dunque ad accorrere presso il quartier generale, ma per mano di Muzan Kibutsuji precipitano in un luogo misterioso.

Questo strano luogo è proprio la fortezza dei demoni: il Castello dell'Infinito, ovvero il campo di battaglia dove avverrà lo scontro finale tra la Demon Slayer Corps e i demoni.