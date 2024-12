Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ha un periodo di uscita e un trailer ufficiale

Dopo aver svelato ufficialmente l'esistenza di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 , gli sviluppatori di CyberConnect2 e il publisher Aniplex hanno annunciato che il gioco sarà disponibile nel corso del 2025 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tutti e nove gli Ashira saranno giocabili

Stando ai primi dettagli, in questo seguito tutti e nove gli Ashira faranno parte del cast di personaggi giocabili e sarà presente uno Story Mode che ricalcherà le vicende narrate nel manga e anime di Koyoharu Gotōge e continuerà il viaggio del protagonista Tanjiro e i suoi compagni da dove si era interotto nel primo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

Non mancherà inoltre una VS Mode dove potremo cimentarci in avvincenti combattimenti usando tutti personaggi già apparsi nel primo gioco e aggiunti dopo il lancio, in aggiunta ad altri introdotti in questo seguito, come Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji. Non sono stati condivisi particolari relativi al gameplay, ma è lecito aspettarsi che erediterà e migliorerà la formula proposta dal precedente capitolo pubblicato nel 2021 (se ve lo siete perso e volete saperne di più, ecco la nostra recensione).