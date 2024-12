Balatro è ora in sconto su Instant Gaming nella versione PC per il Calendario dell'Avvento

Balatro è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 8.99€ rispetto al prezzo originale di 14€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 10.97€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Immergiti in Balatro, un roguelike unico nel suo genere che combina le dinamiche del poker con una costruzione di mazzi profonda e strategica. Sperimenta le infinite possibilità di gioco costruendo sinergie tra carte, jolly e potenziamenti per superare sfide crescenti e affrontare il temibile buio boss.

Una rivoluzione nel mondo dei giochi di carte

Grazie ai suoi 150 jolly unici, variabili e modificatori che influenzano ogni sessione, Balatro offre un'esperienza completamente nuova a ogni partita. Esplora le diverse modalità di gioco, dalla campagna con otto livelli di difficoltà a sfide giornaliere e sessioni personalizzate con seed selezionati dal giocatore.

Accompagnato da una grafica in pixel art disegnata a mano e una colonna sonora synthwave coinvolgente, Balatro ti trasporta in un'esperienza visiva e sonora senza precedenti. Ogni sessione è una nuova opportunità per scoprire combo elettrizzanti, espandere la tua collezione e affinare le tue strategie di gioco.