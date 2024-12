Apple AirPods Max sono ora al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Per la prima volta su Amazon Italia , le Apple AirPods Max di colore Azzurro sono in sconto. La promozione è precisamente del -12% rispetto al prezzo consigliato. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 579€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Amazon si occupa della vendita e della spedizione.

Le caratteristiche delle Apple AirPods Max

Le Apple AirPods Max utilizzano un driver dinamico progettato da Apple, sfruttando il chip H1, il software Apple e il design acustico per proporre un suono di qualità. La cancellazione attiva del rumore "di livello pro" promette fino a 2 volte più efficienza nella rimozione del rumore di fondo.

Il contenuto della confezione delle Apple AirPods Max

Inoltre, non manca la modalità Trasparenza, per poter sentire il mondo mentre si usano le cuffie, ad esempio quando ci si muove per strada e si deve fare attenzione al traffico. Le Apple AirPods Max supportano poi l'audio spaziale personalizzato con rilevamento della forma dell'orecchio e della posizione della testa, con supporto a Dolby Atmos. Le cuffie utilizzano una Fascia traforata e cuscinetti in memory foam per poter garantire il massimo confort anche durante gli utilizzi più lunghi.