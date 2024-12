Aurora, il nuovo generatore di immagini IA quasi senza censura, è già sparito da X: Elon Musk "spiega" perché

Ma cos'è successo? E perché Aurora è stato online per così poco tempo? A spiegarlo, in parte, è lo stesso proprietario di X, Elon Musk .

Il nuovo generatore di immagini IA di X, chiamato Aurora , ha fatto parlare molto di sé, ma non ha avuto vita lunga, almeno in questa sua prima uscita. Dopo aver impressionato per il realismo delle immagini generate, e prontamente condivise su X, domenica pomeriggio Aurora è sparito dal menu di selezione del modello di Grok, sostituito da "Grok 2 + FLUX (beta)".

La risposta di Elon Musk

Elon Musk, in risposta a un utente che condivideva immagini create con il tool, ha confermato che Aurora è il loro "sistema di generazione di immagini interno", ancora in fase beta. Quindi è probabile che sia arrivato ad essere disponibile ad alcuni utenti per un semplice errore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'episodio arriva pochi giorni dopo che Grok 2 è stato reso gratuito per tutti gli utenti, sebbene con limitazioni per gli utenti non paganti. Aurora, come il suo predecessore, ha sollevato subito preoccupazioni riguardo alla moderazione dei contenuti. TechCrunch ha riportato che Aurora era in grado di generare immagini controverse, come quella di "un [Donald] Trump insanguinato", e di personaggi protetti da copyright, come Topolino. Tuttavia, sembra che il sistema avesse alcune restrizioni, impedendo ad esempio la generazione di immagini di nudo.

E voi siete riusciti a provare Aurora in questo breve periodo? E cosa ne pensate dei generatori di immagini IA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.