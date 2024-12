X introduce Aurora, un nuovo generatore AI per immagini fotorealistiche

Aurora, il nuovo modello AI di X per la creazione di immagini, promette risultati altamente fotorealistici e si aggiunge all'offerta di Grok. Disponibile da oggi per gli utenti di X Premium, Aurora permette di generare immagini dettagliate e visivamente impressionanti. Tuttavia, come per altri modelli di Grok, le restrizioni sui contenuti rimangono limitate.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, Aurora è già accessibile nella sezione "Grok 2 + Aurora beta" del selettore di modelli AI su X. Anche se chiunque può provare il servizio, il numero di query gratuite è limitato, e per un uso continuo è richiesto l'abbonamento Premium. Un utente X, Chris Park, ha condiviso che il modello è stato lanciato ufficialmente questa mattina, evidenziando l'obiettivo di migliorare l'esperienza visiva sulla piattaforma.