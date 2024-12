Sega Saturn era "più potente di PlayStation", per il fondatore della storica Argounaut Games

Nei pressi del 30° anniversario di entrambe le console, il fondatore della storica Argonaut Games, Jez San, ha detto la sua su un argomento che ancora fa discutere: Sega Saturn era "più potente di PlayStation", ha detto lo sviluppatore.

Intervistato da Time Extension anche in occasione dell'uscita di Croc: Legend of the Gobbos, che doveva tornare a giorni sul mercato in versione rimasterizzata ma che è stato invece rinviato all'inizio del 2025 proprio nelle ore scorse, San ha chiacchierato un po' con la redazione del sito, toccando diversi argomenti.

Tra questi c'è stato spazio anche per una sorta di console war postuma, anche se l'intento di San non era probabilmente di screditare PlayStation quanto piuttosto rivalutare il potenziale di una console troppo spesso sottovalutata come il Saturn.