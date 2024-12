Call of Duty: Black Ops 6, Crash Bandicoot e Spyro tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop, che fino a Natale proporrà ogni giorno delle nuove promozioni a tempo limitato su giochi e accessori. In particolare oggi, 9 dicembre, sono attivi degli sconti ssu giochi Activision Blizzard come Call of Duty: Black Ops 6 e Crash Bandicoot 4: It's About Time.

L'ultimo capitolo della celebre serie sparatutto al momento è in promozione con un piccolo sconto al prezzo di 69,98 euro per PS5, PS4 e console Xbox anziché 74,98 euro. Proseguiamo con Crash Bandicoot 4: It's About Time in offerta a 23,98 euro per PlayStation e Xbox e a 24,98 euro per Nintendo Switch.