I Fire TV Stick 4K e 4K Max sono nuovamente in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Fire TV Stick 4K e 4K Max. La promozione è del 44% e 35%, rispettivamente, rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Nel caso del modello 4K Max, il Fire TV Stick si trova al prezzo minimo storico per la piattaforma, precisamente lo stesso proposto durante il Black Friday. Per quanto riguarda invece il modello 4K, è 3€ sopra il minimo storico, ed è quindi comunque un buon prezzo.