Balatro non trova pace: ora YouTube se la prende con l'amato gioco e l'autore non ci sta

Pare proprio che per Balatro, il videogioco roguelite a tema poker che nell'ultimo anno ha ottenuto un successo enorme, non ci sia pace. Come forse ricorderete, Balatro ha dovuto lottare con il PEGI - il nostro sistema di classificazione dei videogiochi - per farsi togliere la classificazione 18+, causata dal fatto che il videogioco si basa su un gioco d'azzardo.

Ora qualcosa di simile sta accadendo con YouTube.