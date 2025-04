Nintendo Switch 2 è compatibile con i giochi Switch 1 ma non in maniera nativa: sfrutta un sistema alternativo

Il motivo di questa soluzione alternativa è che Nintendo Switch 2 non condivide quasi nulla dell'hardware originale della prima Nintendo Switch, cosa che ha costretto gli sviluppatori ad elaborare una nuova strategia per garantire la compatibilità.

In una delle video interviste ufficiali ai progettisti di Nintendo Switch 2 viene spiegato qualcosa del sistema di compatibilità estesa tra le due console, che a quanto pare avviene attraverso un sistema non semplice come potrebbe sembrare.

Come abbiamo visto, una delle caratteristiche centrali di Nintendo Switch 2 è il fatto di porsi in diretta continuità con la console attualmente disponibile sul mercato, partendo dalla compatibilità dei giochi di Switch 1 su Switch 2: questa però non avviene in maniera nativa ma sfruttando un sistema alternativo .

Un sistema ibrido fra emulazione software e hardware

I giochi Switch 1 funzionano su Nintendo Switch 2 attraverso una soluzione ibrida tra emulazione software e caratteristiche hardware della console, dunque un sistema non semplice e immediato come potrebbe sembrare ma basato su una complessa traduzione delle informazioni.

Kouichi Kawamoto e Takuhiro Dohta

Questo è anche il motivo per cui la situazione della compatibilità tra le due console è ancora tutta in divenire, come abbiamo visto con liste dei giochi che funzionano, non funzionano o hanno ancora dei problemi da risolvere nel passaggio da una console all'altra.

Non si tratta solo di emulazione software, però, poiché questa sarebbe risultata troppo dispendiosa in termini di consumi: "Se avessimo cercato di utilizzare solo una tecnologia come gli emulatori software, avremmo dovuto far funzionare Switch 2 al massimo della sua capacità, ma questo avrebbe significato che la batteria non sarebbe durata a lungo, quindi abbiamo fatto qualcosa che è una via di mezzo tra un emulatore software e la compatibilità hardware", ha spiegato il director Takuhiro Dohta.

Dunque si tratta di un sistema che mischia emulazione software allo sfruttamento attivo dell'hardware di Nintendo Switch 2, una soluzione che richiede però di testare praticamente tutti i giochi che dovrebbero funzionare sulla nuova console, cosa che richiederà sicuramente del tempo.

"Anche con tutti questi controlli, potrebbe non essere possibile che tutti i giochi per Switch funzionino perfettamente in tempo per il lancio di Switch 2, ma continueremo a impegnarci per poter supportare il maggior numero possibile di giochi per Switch", ha riferito Kouichi Kawamoto.