Un Film Minecraft continua il suo successo al botteghino e ora punta un altro record

Questo significa che il prossimo obiettivo del film è probabilmente raggiungere 1 miliardo di dollari come entrate complessive nel mondo, cosa che lo porrebbe in linea con l'attuale maggiore successo in assoluto per un film tratto da videogiochi, ovvero Super Mario Bros. Il Film.

Massacrato dalla critica, amato dalle folle

Un Film Minecraft è stato alquanto massacrato dalla critica ma sta continuando a riscuotere un successo travolgente nel pubblico, come era lecito aspettarsi data la popolarità del franchise, sebbene gli adattamenti cinematografici siano spesso imprevedibili.

Il cast di Un Film Minecraft

In questo caso, tutto sembra aver funzionato a dovere, compreso anche il marketing virale che ha trasformato il film in una sorta di evento anche attraverso la veloce diffusione di scene che sono diventate dei meme con notevole rapidità.

Lo scorso fine settimana, Un Film Minecraft ha raccolto altri 80,6 milioni di dollari in Nord America, raggiungendo 281 milioni di dollari in ricavi lordi per quanto riguarda tale area geografica, a cui vanno aggiunti 296,6 milioni di dollari dal mercato internazionale.

Il totale ha dunque superato i 550,6 milioni di dollari sul mercato globale, cosa che pone Un Film Minecraft in corsa per il raggiungimento di 1 miliardo di dollari, un risultato decisamente inaspettato se si pensa all'accoglienza iniziale per la pellicola.

Super Mario Bros. Il Film è ancora decisamente lontano, avendo raggiunto 1,36 miliardi di dollari, ma non così irraggiungibile a questo punto. Come conseguenza del successo del film abbiamo visto anche riflessi sull'andamento del gioco, che è salito in testa alla classifica del Nintendo eShop e in generale i giocatori sono aumentati parecchio grazie al film.