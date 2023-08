Skull and Bones, closed beta per PC annunciata con un trailer: ecco come registrarsi

La closed beta di Skull and Bones per PC è stata annunciata con un trailer da Ubisoft: i test si svolgeranno dal 25 al 28 agosto e consentiranno di provare in anteprima l'esperienza dell'atteso gioco a base di navi e pirati.

Come registrarsi? È molto semplice: basta visitare il sito ufficiale di Skull and Bones e scorrere fino a trovare il pulsante con cui iscriversi alla closed beta, effettuando quindi l'accesso con le proprie credenziali Ubisoft Connect.

Costato più di 120 milioni di dollari stando a un ex di Ubisoft, Skull and Bones si pone senza dubbio come un progetto dal percorso complicato, protagonista di diversi rinvii che hanno un po' minato l'entusiasmo nei confronti di questo spin-off di Assassin's Creed.