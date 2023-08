Naoki Yoshida propone una piattaforma unica per i videogiochi, sarebbe una soluzione?

Immaginate un mondo in cui i videogiocatori non avessero l'obbligo di acquistare sempre nuove piattaforme da gioco, potendo giocare sempre a tutto ciò che esce sul mercato, in base ai loro desideri. Niente PS5 per giocare a Final Fantasy XVI, niente Xbox, o PC o cloud per giocare a Starfield, Niente Nintendo per giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Un mondo con una sola piattaforma da gioco sulla quale avere tutto.

Immaginate anche di essere sviluppatori e di non dovervi preoccupare di ottimizzare per più piattaforme, ma di avere un hardware ben definito come target. Inoltre niente accordicchi sottobanco con i produttori console. Niente team multipli per curare ciascuna piattaforma. Niente gicoatori che ti minacciano di morte perché non potranno giocare al tuo titolo.