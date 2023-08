The Crew Motorfest è entrato in fase gold, uscita a settembre senza ritardi

The Crew Motorfest è entrato in fase gold, dunque l'uscita fissata al 14 settembre su PC, PlayStation e Xbox non subirà ritardi: lo ha annunciato su Twitter il team di sviluppo del gioco, Ivory Tower.

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che The Crew Motorfest è entrato in fase gold", si legge nel post dello studio. "A nome del team non vediamo l'ora di vedervi tutti al Motorfest il prossimo 14 settembre."

Annunciato lo scorso gennaio, The Crew Motorfest è il terzo episodio della serie corsistica prodotta da Ubisoft, che finora ha macinato numeri molto interessanti e punta a consolidarsi fra gli appassionati.