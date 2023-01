The Crew Motorfest annunciato da Ubisoft con un primo trailer per il nuovo capitolo

Come era stato fatto presagire già da un messaggio sui social, Ubisoft ha annunciato ufficialmente oggi The Crew Motorfest, il nuovo gioco di corse da parte di Ivory Tower che rappresenta il terzo capitolo della serie in stile open world, con un primo trailer.

Il gioco si presenta con il primo teaser trailer visibile qui sotto e arriverà in data ancora da precisare su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

"Motorfest consentirà agli amanti delle auto di realizzare i propri desideri più sfrenati di guida action, attraverso una serie di corse speciali, eventi a tema e altre sfide uniche", dice Ubisoft nella presentazione del gioco.

Seguendo la strada intrapresa già dai primi due capitoli, anche The Crew Motorfest mette in scena corse su diversi veicoli in un vasto open world, in questo caso andando dalle Hawaii ad altre ambientazioni tropicali variegate.

Il video è appena un teaser di pochi secondi, ma possiamo già vedere le caratteristiche principali dell'ambientazione che è chiaramente ispirata ai paesaggi hawaiani, con corse tra giungle, vulcani e spiagge.

Viene dunque confermata la voce di corridoio che voleva fissato per oggi l'annuncio di The Crew 3, in base a un sibillino messaggio da parte dell'account ufficiale della serie. The Crew Motorfest è atteso per il 2023, con data d'uscita ancora da precisare, e si incentra su corse di varia tipologia a bordo di auto differenti, con le prime immagini che possono essere viste nella galleria riportata in questa pagina, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.