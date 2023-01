PlayStation VR2, Sony smentisce i tagli alla produzione rivelati da Bloomberg

Sony ha deciso di smentire il report di Bloomberg in merito ai tagli della produzione di PlayStation VR2: stando all'azienda giapponese, non si sarebbe verificato nulla del genere e i piani per la distribuzione del nuovo visore non avrebbero subito modifiche.

Come avrete letto stamattina, la testata americana ha parlato di un dimezzamento della produzione di PlayStation VR2 a causa dei preorder deludenti, ma stando alle dichiarazioni di Sony le cose starebbero diversamente e anzi si registrerebbe un grande entusiasmo nei confronti del lancio del nuovo visore.

Per la precisione, l'azienda nipponica avrebbe riferito a GamesIndustry.biz che "sta osservando l'entusiasmo dei fan di PlayStation per l'imminente lancio, che includerà oltre trenta titoli come Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village".

Una storia ben diversa da quella riportata da Bloomberg, secondo cui il produttore avrebbe rivisto i numeri del dispositivo sulla base delle proiezioni, diminuendo non solo le unità disponibili al lancio ma avvertendo al contempo i propri partner in merito a una diminuzione degli ordini.

A questo punto sarà interessante vedere se e quali prove Bloomberg potrà portare a supporto dei propri report, così da inquadrare eventualmente la strategia comunicativa di Sony e capire se si tratta di una manovra di contenimento in vista di un debutto meno brillante di quanto sperato.