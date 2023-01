Offerte eBay: Apple MacBook Pro con M2 in sconto grazie al coupon di gennaio

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Apple MacBook Pro da 16GB di RAM. Lo sconto segnalato è dovuto alla codice coupon CASA23, che vi permetterà di avere uno sconto di 100€ sul prodotto. Il venditore è monclick-italia, con il 95,8% di feedback positivo. È anche categorizzato come servizio eBay Premium per velocità di spedizione e affidabilità. La spedizione è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Questo Apple MacBook Pro ha al suo interno il nuovo processore M2 di Apple, mentre per quanto riguarda lo spazio interno, possiede un SSD da 512 GB. Le due versioni disponibili sono quello da 14 pollici e 16 pollici. Lo sconto è sempre di 100€ totali, visto che il coupon CASA23 ha un massimale di quel valore.

