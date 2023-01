Halo cambierà engine e Microsoft riorganizza 343 Industries, dice Bloomberg

Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, ha effettuato un'indagine approfondita sulla situazione all'interno di 343 Industries confermando le voci che parlavano di un possibile cambio di engine per la serie Halo, riferendo peraltro che il team sta attraverso una profonda riorganizzazione.

Su quest'ultimo aspetto c'è poco da sorprendersi, considerando le varie notizie emerse nell'ultimo periodo: all'interno dei circa 10.000 licenziamenti effettuati di recente da Microsoft, l'ambito videoludico è stato parzialmente colpito ma a farne le spese è stata soprattutto 343 Industries, che ha subito il maggior numero di tagli al personale.

Nonostante Phil Spencer, capo di Xbox, abbia ribadito che il team resta al centro di qualsiasi progetti riguardante Halo, è chiaro che c'è una grossa riorganizzazione in atto, partita già con l'uscita di scena di Bonnie Ross e continuata poi con il ritorno di Joseph Staten in Xbox Publishing, oltre a vari altri cambi come l'abbandono di Kiki Wolfkill, anche questa tornata in altre divisioni di Xbox.

In base a quanto raccolto da Schreier, i licenziamenti all'interno di 343 Industries ammonterebbero almeno a 95 persone, anche se la notizia non è ovviamente ufficiale. Il report riferisce inoltre che il team rimarrà effettivamente incaricato di portare avanti la serie Halo, ma probabilmente con nuovi manager e sviluppatori.

Tra i cambi di maggior rilievo, tuttavia, c'è quello dell'engine. Secondo il giornalista, il team starebbe abbandonando lo Slipspace Engine, ovvero il motore grafico su cui è basato Halo Infinite e che è stato costruito per anni da 343 Industries. Questo deriva dal vecchio motore di Halo utilizzato già da Bungie, e sebbene abbia prodotto ottimi risultati per quanto riguarda le performance e il feeling del gameplay anche in Halo Infinite, sarebbe difficile da utilizzare, richiedendo molto più tempo del previsto nella sua gestione. Questi problemi avrebbero afflitto i nuovi contenuti in arrivo, come che sarebbero quasi pronti ma fortemente rallentati dall'uso di tale motore.

Bloomberg confermerebbe dunque il probabile passaggio ad Unreal Engine, che potrebbe avvenire ufficialmente già a partire dalla nuova modalità multiplayer in sviluppo e nota con il nome in codice "Tatanka", che potrebbe essere una sorta di battle royale, anche se qui si rimane sempre sulle voci di corridoio.