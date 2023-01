Halo: un'altra figura chiave ha lasciato 343 Industries

343 Industries continua a perdere pezzi. È notizia di oggi l'abbandono di Kiki Wolfkill, capo della divisione transmedia and entertainment del franchise Halo. A quanto pare la dirigente non ha abbandonato completamente Microsoft, quindi non è stata licenziata, ma ha subito un cambio di ruolo. Era in 343 Industries dal 2008, praticamente dagli inizi delle attività dello studio di sviluppo.

La Wolfkill esordì come produttore esecutivo in Halo 4, prima di dedicarsi per otto anni nel ruolo indicato. Recentemente ha supervisionato il lancio della serie TV di Halo.

Stando al suo profilo LinkedIn, da circa tre mesi si sta occupando di dirigere l'espansione dell'IP di Xbox. Non è chiaro se nel suo nuovo ruolo la Wolfkill continuerà in qualche modo a collaborare con 343 Industries. Microsoft di suo non ha chiarito.

Rimane il fatto che la notizia della sua partenza arriva dopo una serie di brutte notizie per 343 Industries, con lo studio che stato particolarmente colpito dalla recente ondata di licenziamenti operati da Microsoft.

La Wolfkill si unisce quindi ad altri personaggi eccellenti che hanno lasciato la software house, come Bonnie Ross, che l'aveva diretta per quindici anni, o Joseph Staten, che era stato chiamato al salvataggio di Halo Infinite.