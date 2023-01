MLB The Show 23 sarà su Xbox Game Pass al lancio, Sony conferma

Presentando l'atleta di copertina di MLB The Show 23, Jazz Chisholm Jr. dei Miami Marlins, Sony ha annunciato anche su quali piattaforme uscirà il gioco il 28 marzo 2023: PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S. La versione Xbox sarà giocabile dal lancio anche su Xbox Game Pass.

Per chi fosse stupito di vedere un titolo dei PlayStation Studios, nello specifico di Sony San Diego, sul servizio in abbonamento di Microsoft, sappiate che non è nemmeno la prima volta che succede.

Leggiamo qualche altro dettaglio tratto dall'annuncio sul PlayStation Blog:

"La personalità elettrica di Jazz Chisholm Jr., il suo modo di giocare e la sua passione per tutto ciò che riguarda il baseball lo hanno reso un'ottima scelta per la copertina di MLB The Show 23. Jazz è cresciuto a Nassau, alle Bahamas, giocando a baseball sulla spiaggia con gli amici. Come dice Jazz: "senza arbitri, senza ricevitori, bastava battere forte e divertirsi, giocavamo solo per giocare". Non avrebbe mai pensato che un ragazzo come lui, proveniente dalle Bahamas, avrebbe avuto un futuro sul diamante, per non parlare di finire sulla copertina di MLB The Show!"

Per quanto riguarda i prezzi, sul PlayStation Blog possiamo leggere: "L'edizione standard per PlayStation 4 costa 59,99$ USD/69,99$ CAD. L'edizione standard per PlayStation 5 costa 69,99$ USD/79,99$ CAD." Le prenotazioni del gioco si apriranno il 6 febbraio 2023 sul PlayStation Store, ma la Collector's Edition sarà presentata il 2 febbraio. l