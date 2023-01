Faze Clan: azioni nell'abisso, ha perso il 90% in pochi mesi ed è a rischio cacciata dal Nasdaq

Le azioni di FaZe Holdings Inc, la compagnia del FaZe Clan, sono letteralmente crollate negli ultimi mesi, perdendo il 90% del loro valore. Attualmente il valore di scambio è così basso che rischia di essere cacciata dal Nasdaq.

Ad agosto 2022 la capitalizzazione di FaZe Holdings era di 1,4 miliardi di dollari. Oggi, dopo circa sette mesi, è scesa ad appena 52 milioni di dollari, con le singole azioni che vengono scambiate per cifre sotto al singolo dollaro.

Considerando che si tratta di una delle più grandi compagnie che si occupano di esport in occidente, se non proprio la più grande, molti vedono questo sprofondamento come un segno del possibile scoppio della bolla esport.

In realtà i problemi di FaZe Clan sono diversi e toccano più ambiti. L'anno scorso la reputazione della compagnia è stata macchiata da alcune crypto truffe, con la cacciata di un membro e la sospensione di altri tre. Già a luglio 2022, il direttore di Get Invested aveva notato diverse criticità nella gestione, facendo battute sul gran numero di feste che organizzava.

In generale, il business di FaZe Clan è apparso tutt'altro che solido, con la fuga di capitali investiti che si è fatta sempre più sostenuta di settimana in settimana, fino al rischio di collasso attuale. Per alcuni osservatori, se la situazione non verrà recuperata, il fallimento è più che probabile.