Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di Riiyuuki celebra la Stagione 2

Su Netflix da pochi giorni è disponibile la prima parte della Stagione 2 di Record of Ragnarok e per festeggiare la messa in onda dei nuovi episodi la modella Riiyuuki ci propone il suo cosplay di Aphrodite.

Per chi non lo conoscesse, Record of Ragnarok è un anime che mette in scena scontri all'ultimo sangue tra divinità provenienti da tutti i pantheon ed esseri umani da tutte le epoche in una sorta di torneo chiamato Ragnarok in cui si decidono le sorti dell'umanità. Da questo pretesto nascono scontri avvincenti e combinazioni anche piuttosto fantasiose, come Zeus vs Adamo o Ercole vs Jack lo Squartatore. In tutto ciò la bella dea Aphrodite non combatte in prima linea, ma piuttosto si gode lo spettacolo con fare altezzoso dalle tribune.

Come possiamo vedere il cosplay di Riiyuuki è piuttosto rigoroso, con acconciatura e costume riproposti in maniera fedele. Nel secondo scatto sono presenti anche i due iconici servi marmorei della dea dell'amore e della bellezza, che come nell'anime sorreggono le sue forme.

Rimanendo in tema di anime e manga, date uno sguardo anche al cosplay di Asuna Yuuki da Sword Art Online realizzato da Lycheeri e quello di Midnight da My Hero Academia realizzato da vkryp. Cambiando genere, date uno sguardo al cosplay di Ningguang di Genshin Impact realizzato da hasu e quello di Tae Takemi da Persona 5 di Xenon_ne.