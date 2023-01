Sword Art Online: il cosplay di Asuna da parte di Lycheeri è un incanto

Sword Art Online tra light novel, anime, film, manga e altre opere collaterali nel tempo ha conquistato un gran numero di fan, ancora oggi legati alle storie e i personaggi ideati dal sensei Reki Kawahara. Tra questi c'è ovviamente anche Asuna, protagonista del cosplay di Lycheeri in versione Titania.

Asuna è uno dei personaggi centrali in buona parte degli archi narrativi di Sword Art Online. In quello di Alfheim Online si ritrova suo malgrado intrappolata nell'avatar di Titania, la regina delle fate, senza possibilità di scollegarsi da questo mondo virtuale, in attesa che il prode Kirito la salvi.

Il cosplay di Lycheeri si basa proprio su questa apprezzata versione del personaggio di cui ha realizzato una rappresentazione molto fedele e curata, come possiamo vedere negli scatti qui sotto. Non manca nulla: l'iconico abito bianco rosso è stato ricreato alla perfezione così come parrucca e orecchie da elfa caratteristici di questa variante di Asuna.

