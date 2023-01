Street Fighter 6: trailer svela che la wrestler WWE Thea Trinidad sarà tra i commentatori

La wresteler Thea Megan Trinidad, conosciuta con il nome da ring Zelina Vega, sarà nel cast di commentatori di Street Fighter 6. Lo svela un nuovo trailer ufficiale pubblicato da Capcom, in cui possiamo ascoltarla all'opera mentre commenta un match nel gioco.

Thea Megan Trinidad è una wrestler professionista e nel tempo libero anche streamer su Twitch e cosplayer. Ha iniziato la sua carriera nel 2010 nella National Wrestling Superstars e ora milita tra le superstar della WWE con il nome da ring di Zelina Vega, o di Queen Zelina da quando ha vinto il torneo Queen's Crown nel 2021.

Per chi non lo sapesse Street Fighter 6 avrà una funzione di cronaca in tempo reale dei match, con commentatori FGC (Fight Game Community) e altri personaggi noti, come per l'appunto la Trinidad, che commentano i momenti salienti dei match in tempo reale, un po' come accade nei giochi sportivi, ad esempio FIFA.

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023 per PC, PS5, Xbxo Series X|S e PS4. Giusto pochi giorni fa abbiamo visto un video degli sviluppatori che mostra un acceso combattimento tra Blanka e JP.