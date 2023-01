Xbox Game Pass, febbraio 2023: sono già 4 i giochi confermati

Il catalogo di Xbox Game Pass è in continuo aggiornamento e con gennaio ormai agli sgoccioli possiamo già iniziare a fare un panoramica delle novità in arrivo a febbraio 2023. Grazie agli annunci passati infatti sappiamo che ci sono già i 4 giochi confermati in arrivo nel catalogo il prossimo mese, tra cui l'atteso Atomic Heart.

Vediamo l'elenco completo:

Darkest Dungeon - PC, console e cloud - 2 febbraio

Grid Legends - Cloud - 2 febbraio (già disponibile per PC e Xbox)

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition - PC, console e cloud - 7 febbraio

Atomic Heart - PC, console e cloud - 21 febbraio

Microsoft sembrerebbe aver temporaneamente abbandonato la tradizionale cadenza degli annunci relativi al Game Pass a inizio e metà mese, con gli ultimi giochi di gennaio e i primi di febbraio che sono stati svelati lo scorso mercoledì subito dopo l'evento Developer_Direct di Xbox. Tra questi c'è anche Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition, che in realtà era atteso lo scorso 15 dicembre ma era stato posticipato per motivi ignoti.

L'arrivo di Atomic Heart su Game Pass al lancio invece era noto già da tempo e considerando che lo sparatutto di Mundfish è entrato in fase gold non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita annunciata del 21 febbraio.

Chiaramente i titoli elencati qui sopra sono solo una parte della line-up di PC e Xbox Game Pass per il mese di febbraio 2023, con ulteriori annunci in merito da parte di Microsoft in arrivo nelle prossime settimane.

Approfittiamo anche per ricordarvi che 4 giochi a fine gennaio 2023 non saranno più disponibili con Xbox Game Pass.