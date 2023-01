Xbox Game Pass: 4 giochi lasceranno il catalogo il 31 gennaio 2023

In attesa di scoprire quali saranno le prossime aggiunte in programma per il PC e Xbox Game Pass, oggi Microsoft ha svelato tramite l'app di Xbox quali sono i giochi che lasceranno il catalogo del servizio il 31 gennaio 2023, o il 1 febbraio al più tardi. In totale sono solo 4 e includono Telling Lies. Di seguito l'elenco completo:

Donut County - PC, console e cloud

Worms W.M.D. - PC, console e cloud

Telling Lies - PC, console e cloud

Taiko no Tatsujin: The Drum Master! - PC e console

Telling Lies, un'immagine tratta dal gioco di Sam Barlow

Come da tradizione tutti i giochi elencati qui sopra saranno scontati del 20% rispetto il loro prezzo base (salvo offerte perfino più vantaggiose su Xbox Store) nei giorni antecedenti la rimozione dal Game Pass, che rammentiamo nuovamente avverrà il 31 gennaio 2023 o al massimo il 1 febbraio. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi sono usciti dal catalogo del servizio.

Tra i giochi in uscita come abbiamo visto c'è anche Telling Lies, l'acclamato thriller investigativo realizzato da Sam Barlow, autore di Her Story e Immortality. Se ancora non lo avete giocato, avete qualche giorno di tempo per rimediare tramite il Game Pass.

Tutto tace invece per quanto riguarda le prossime aggiunte del Game Pass, con Microsoft che probabilmente ha qualche sorpresa in programma per l'evento Developer_Direct della prossima settimana.