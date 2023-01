Dead by Daylight: Letherface non sarà rimosso dal gioco, Behavior Interactive mette fine ai rumor

In questi ultimi giorni sono emersi una serie di rumor legati alla possibile rimozione di Leatherface da Dead By Daylight. Ora, il team di sviluppo del gioco - Behavior Interactive - conferma che il personaggio non abbandonerà il gioco.

Il tutto è nato dal fatto che vi sono stati problemi con la licenza di Friday the 13th. Recentemente, è stato annunciato che Friday the 13th: Killer Puzzle sarà rimosso dai negozi digitali a partire dal 23 gennaio 2023. Leatherface non è parte della licenza di Friday the 13th, ma i giocatori hanno temuto che nello stesso accordo fosse compreso anche il franchise di Texas Chainsaw, di cui sarà presto pubblicato un gioco di genere simile a Dead By Daylight.

Il pubblico ha quindi pensato che gli accordi per il nuovo gioco avrebbero causato la rimozione di Letherface da Dead By Daylight. Si trattava ovviamente di una speculazione dei fan, rafforzata però dal fatto che in passato il gioco aveva già perso dei personaggi, ovvero il Demogorgon e due sopravvissuti legati a un accordo con Netflix e Stranger Things: la piattaforma di streaming non aveva voluto rinnovare la licenza con Behavior Interactive. Ovviamente chi lo aveva acquistato ha mantenuto il possesso del contenuto.

Per fortuna, Behavior Interactive ha deciso di eliminare ogni dubbio e ha condiviso un comunicato ufficiale a dualshockers.com. Precisamente, la compagnia ha detto che Letherface rimarrà parte di Dead by Daylight e ha condiviso anche un tweet.

